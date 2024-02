Traversetolo: oggi alle 15 i funerali di Jonson, morto a 14 anni nel sonno

I funerali di Jonson Sulika, il 14enne di Traversetolo morto nel sonno nella notte della nottata tra lunedì 12 e martedì 13 febbraio si terranno alle ore 15 di oggi, mercoledì 21febbraio con partenza alle ore 15 dalla sala del commiato di Bola, verso il cimitero di Traversetolo, passando davanti all'abitazione della famiglia.

Sabato 17 febbraio i ragazzi del Team Traversetolo 2010 hanno ricordato Jonson dopo la vittoria contro la Virtus, dedicandogli un momento collettivo di riflessione: la scritta del suo nome con le magliette.

La tragedia ha colpito una famiglia di origine albanese, che da anni viveva a Traversetolo, molto conosciuta in paese. Jonson frequentava l'ultimo anno della scuola media Manzoni. Quando ieri mattina la notizia ha iniziato a circolare in paese molti ragazzi non riuscivano a crederci. Sono entrati a scuola con la tristezza negli occhi, alcuni di loro sapevano già che Jonson non c'era più, altri sono stati informati dagli insegnanti. Il loro amico, il loro compagno.

La ricostruzione di quei momenti è drammatica: sarebbe stata la sorellina ad accorgersi che qualcosa non andava. Poi l'arrivo in pochi istanti dell'ambulanza e dell'automedica della Croce Azzurra di Traversetolo, i tentativi di rianimazione sul posto e il decesso. Sarà l'autopsia a stabilire con certezza le cause della morte