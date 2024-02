Tragedia a Traversetolo, ragazzino di 14 anni trovato morto nel sonno

Tragedia all'alba a Traversetolo. Un ragazzino di 14 anni è stato trovato morto nel sonno nelle prime ore di martedì 13 febbraio. L'allarme è scattato pochi minuti dopo le ore 6 e sul posto sono arrivati i soccorritori del 118, l'automedica e l'ambulanza della Croce Azzurra di Traversetolo. I sanitari sono arrivati sul posto in pochi istanti ed hanno tentato più volte di rianimare il giovane. Purtroppo non c'è stato nulla da fare. Sul posto sono arrivati anche i carabinieri di Traversetolo che stanno effettuando approfondimenti per cercare di ricostruire nel dettaglio l'episodio.

