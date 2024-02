Traversetolo, si ribalta con l'auto: necessario l'intervento dei vigili del fuoco

Incidente in serata a Traversetolo, in via Verdi. Un'auto, per cause in corso d'accertamento, si è ribaltata finendo di lato lungo la strada. Nell'incidente è rimasta coinvolta una donna di 79 anni, estratta dall'abitacolo e trasportata al Maggiore con ferite lievi. I carabinieri lavorano per ricostruire la dinamica. Sul posto l'automedica l'ambulanza della Croce azzurra, con i vigili del fuoco chiamati a riportare la situazione alla normalità.