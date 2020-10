Travolto da una fiammata mentre pulisce la cisterna, operaio gravissimo al Maggiore

Sono gravi le condizioni di un operaio 45enne di Noceto rimasto ferito nella tarda mattinata del 7 ottobre alla Conap (consorzio autotrasportatori di Piacenza) di Fiorenzuola di via Umbria. Quanto accaduto è in via di ricostruzione: ci stanno pensando i vigili del fuoco e i carabinieri del capoluogo della Valdarda. L'uomo pare stesse effettuando alcune operazioni di manutenzione in cima ad una cisterna (vuota) e parcheggiata nel piazzale del consorzio quando, per cause al vaglio sarebbe stato investito da una fiammata prodotta forse da alcuni residui di gas: è stato sbalzato in aria per precipitare poi a terra compiendo un volo di quattro metri. Immediati i soccorsi: sul posto sono arrivati i sanitari del 118 con l'auto infermieristica, le ambulanze della Pubblica Assistenza di Lugagnano e Fiorenzuola. Viste le condizioni è stato fatto arrivare anche l'elisoccorso di Parma che è atterrato nel piazzale. Con loro hanno lavorato fianco a fianco i vigili del fuoco che hanno prima verificando le cause del grave infortunio sul lavoro, per poi occuparsi della messa in sicurezza del mezzo e dell'area. Indagano con i carabinieri che ora hanno avviato tutti gli accertamenti. In serata le condizioni dell'operaio erano ancora critiche: si trova ricoverato nei reparti della rianimazione dell'ospedale Maggiore di Parma.

