Parma come il Bronx: tre aggressioni in tre giorni

Tre aggressioni in soli tre giorni a Parma. Una vera e propria escalation di violenza iniziata nella notte tra venerdì e sabato 10 giugno con il primo episodio nei confronti di un ragazzo di soli 21 anni, un'aggressione omofoba da parte di due uomini. Poche ore dopo, verso le 10.30 di sabato si è verificato un pestaggio nel quartiere Cinghio Sud. Martedì 13 giugno, poco dopo le ore 11, un anziano è rimasto vittima della violenza di un giovane, poi fuggito.

Aggressione omofoba in via Farini contro un 21enne

La prima si è verificata in pieno centro, in via Farini: nella notte tra venerdì e sabato un ragazzo di 23 anni è stato insultato da due uomini per i vestiti che portava. Si è trattato di un'aggressione omofoba, avvenuta nei pressi di un locale della movida: una ragazza, che era con il giovane aggredito, ha dovuto ricorrere alle cure del pronto soccorso mentre gli aggressori sono scappati.

Giovane pestato a sangue davanti al sindaco Guerra

Poche ore dopo, la mattina di sabato 10 giugno, alle ore 10.30, proprio mentre il sindaco Michele Guerra stava per partecipare ad un evento all'Emporio Solidale, un giovane è stato pestato a sangue in via Atleti Azzurri d'Italia. L'aggressore, anche in questo caso, si è dato alla fuga, mentre la vittima è stata portata in ospedale. Calci e pugni in varie parti del corpo. Un vero e proprio match molto violento che sarebbe andato in scena davanti ad alcuni passanti.

Anziano aggredito in pieno giorno in via Vasari

La terza aggressione la mattina di martedì 13 giugno in via Vasari, vicino alla sede della Guardia Medica. Un anziano a piedi è stato aggredito da un giovane in scooter, probabilmente di origine straniera. Dopo la colluttazione, che ha provocato alcuni traumi all'uomo - poi trasportato al pronto soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma - l'aggressore sarebbe fuggito in motorino.

La lettera al Questore. "Criminalità e violenza: Parma è sotto assedio"

Solo qualche giorno fa l'associazione I nostri Borghi aveva indirizzato una lettera al Questore di Parma per chiedere un intervento immediato proprio sul tema della criminalità e della violenza in strada, visti i recenti episodi di cronaca. "I gravi episodi di microcriminalità e di violenza in genere che hanno afflitto e stando affligendo la città nelle ultime settimane e negli ultimi giorni, ci inducono a scriverle per lanciare un grido di dolore e di aiuto che non può non essere accolto" si legge nel testo della lettera. E ancora. "Accoltellamenti, spaccio di droga, degrado, scippi, tentativi di violenza nei confronti di donne, regolazione di conti tra bande di varie etnie, baby gang che impongono la propria violenza e minacciano inermi cittadini, giovani e attività commerciali, spaccate (anche la nostra sede l'altra sera è stata fatta bersaglio con rottura delle vetrine, atto intimidatorio, vandalismo? ) sta assumendo le dimensioni e la gravità di un neo Bronx cittadino"