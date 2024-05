Paga 3 mila euro per 'fermare' tre auto in vendita: truffato

Un 38enne di Parma è finito nella rete dei truffatori online. L'uomo, attirato dai prezzi convenienti di tre auto, ha deciso di acquistarle e per 'fermarle' ha effettuato cinque bonifici per un valore di 3 mila euro. Ma le auto non sono mai arrivate. Un 58enne italiano, il presunto truffatore, è stato denunciato alla Procura della Repubblica.

Il sito era uno di quelli famosi e offriva una certa garanzia, ma purtroppo per l’acquirente era il solito specchietto per le allodole. I bonifici eseguiti, per più di 3 mila euro, sono transitati su alcune carte di credito ricaricabili di un 58enne, con precedenti specifici, che dopo aver incassato la cifra pattuita, è sparito nel nulla.

L’acquirente, dopo un periodo di attesa e vari tentativi di avere informazioni sul suo “pacco”, si è dovuto rassegnare all’evidenza di essere stato truffato e recarsi dai carabinieri per sporgere denuncia. I Carabinieri di San Pancrazio Parmense hanno immediatamente iniziato le indagini, ed attraverso la minuziosa analisi della documentazione bancari e telefonica acquisita, hanno individuato quello che al momento è stato ritenuto il presunto autore della truffa.