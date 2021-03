Tre clienti seduti ai tavoli consumano cibo e bevande: chiusi due bar

Blitz della polizia Locale in via Morse e in via Imbriani

Alcuni clienti erano seduti ai tavolini e stavano consumando cibo e bevande. Gli agenti della polizia Locale hanno effettuato un controllo nei confronti di un bar di via Morse, che è stato chiuso per violazione delle norme anticontagio. I tre clienti che si trovavano ai tavolini, tutti identificati, sono stati sanzionati con 400 euro di multa, così come il titolare del bar. Un secondo bar, in via Imbriani, è stato chiuso per la violazione di alcune normative anticontagio. Anche in questo caso sono intervenuti gli agenti della polizia Locale di Parma. L'esercizio commerciale dovrà rimanere chiuso per cinque giorni: al titolare è stata comminata una multa di 400 euro.

L’Assessore alla Sicurezza, Cristiano Casa, ha espresso gratitudine per l’attività messa in campo dagli agenti. “I controlli – ha rimarcato - sono fondamentali per garantire il rispetto di normative emergenziali in un periodo di forte diffusione del virus e continueranno anche nei prossimi giorni, per dare riscontro alle numerose segnalazioni di violazioni delle norme da parte della cittadinanza e per garantire la sicurezza anche da un punto di vista sanitario”