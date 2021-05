Tre persone intrappolate nel bed and breakfast in fiamme: salvate dai poliziotti

Tre persone, rimaste intrappolate nel pomeriggio di ieri, 26 maggio, all'interno del bed and breakfast in fiamme in via Trento, sono state salvate grazie all'intervento dei poliziotti dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Parma che hanno sfondato tre porte e sono riusciti a mettere tutti in salvo. Dopo pochi istanti dalla chiamata gli agenti sono arrivati sul posto e hanno agito velocemente con l'obiettivo di salvare le persone che, dall'interno, stavano chiedendo aiuto. Sei poliziotti hanno sfondato tre porte - tra il fuoco e il fumo - e sono riusciti ad arrivare all'interno: le persone sono uscite indenni e senza lesioni.