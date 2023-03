Tredicenne parmigiana presa a calci dal branco a Ferrara: il video dell'aggressione diffuso sui social

Quattro giovanissimi, tre femmine ed un maschio, di età compresa tra i 12 ed i 15 anni, sono stati denunciati per l'aggressione, avvenuta sabato scorso a Comacchio (Ferrara), a una 13enne, residente in provincia di Parma, presa letteralmente per i capelli e poi colpita con calci dal “branco” mentre la scena veniva ripresa con il cellulare e poi diffusa sui social diventando in breve virale tramite “whatsapp”. I carabinieri della compagnia di Comacchio hanno denunciato i quattro presunti responsabili al Tribunale per i minorenni di Bologna.

Sono accusati, in concorso tra loro, di percosse e violenza privata aggravata. Le indagini, subito avviate dai carabinieri di Comacchio, entrati in possesso del video virale, hanno permesso di risalire, nell’arco di pochi giorni, al gruppo dei minorenni, immortalati dalla telecamera del cellulare di uno di loro.