Treno deragliato, i residenti di via Toscana: "Tutto fermo a 10 giorni fa"

Via Toscana, 10 giorni dopo. Era giovedì 11 luglio quando un treno merci in uscita dalla stazione di Parma deragliava poco dopo le 16, scatenando l'inferno in un tranquillo pomeriggio di mezza estate. Dalla massicciata sassi scaraventati come proiettili su macchine, case e persone. Polvere. Detriti. Un boato simile all'esplosione di una bomba. Il caos. Oggi quel che resta di una giornata che causò paura, feriti (tre, lievi), danni un po' ovunque e macchine distrutte in via Toscana, è la rabbia di alcuni residenti. Parmatoday è andata a sentire gli umori e i pareri delle persone che abitano da queste parti, per capire se qualcosa si sta muovendo a distanza di quasi due settimane: dal sequestro dell'area ai danni che hanno riguardato case e veicoli.

Oliviero Ballarini, ex macchinista, abita da queste parti e ringrazia il caso per non esserci stato quel giorno. "Tutti i pomeriggi a quell'ora sono nel mio giardino, a due passi dalla ferrovia - dice - Ma quel giorno ero al mare. Quando sono tornato nel mio giardino c'erano 30-40 sassi grossi come macigni. Fossi stato qui, non so come sarebbe andata a finire. Ma non è questo il punto". Il punto, secondo lui che di treni ne ha guidati tanti, è che "ad oggi non sappiamo niente dell'inchiesta, di come sta procedendo, e di conseguenza dei lavori: qui non si vede nessuno e non ci sembra che abbiano iniziato a sistemare i binari e il tratto danneggiato. Cosa ovvia: finché l'area è sotto sequestro non si può fare, ma ci chiediamo: quanto durerà questa fase di stallo, di valutazioni, di decisioni da prendere? Questo si ripercuote sulla normalità della nostra vita da queste parti. Perché? Via Toscana è a mezzo servizio, traffico e code quando inizieranno le scuole, con una percezione di instabilità e scarsa sicurezza che non fa bene a chi vive da queste parti".

Ballarini è uno di quelli che 6 anni fa aveva presentato più di una denuncia ai carabinieri: "Per i rumori causati dai treni in transito oltre i limiti di legge. Hanno aperto inchieste, fascicoli, fatto indagini, ma poi quando si andava a chiedere la risposta era sempre la stessa: "Stiamo indagando". Di concreto, però, mai nulla". In realtà," i lavori per l'inserimento delle barriere antirumore sono iniziati da un po' - fanno sapere alcuni clienti di un bar di via Toscana - Quanto questo possa avere influito, e se abbia influito, suille cause del deragliamento non possiamo saperlo".

Un altro residente, che preferisce rimanere anonimo, spara a zero sulla mancanza di tempistiche certe da parte delle Ferrovie: "Mi hanno distrutto la macchina. A chi devo chiedere i danni? E quanto tempo passerà prima che paghino? Mesi? Anni? Nessuno ci dà indicazioni certe".