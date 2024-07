Deraglia un treno merci in via Toscana: tre feriti

Un boato. Come se ad esplodere fosse stata una bomba. Poi la polvere che si alza. E detriti. Dappertutto. La gente che inizia a ripararsi perché non si capisce cosa stia accadendo. Passano una manciata di minuti e l'unica cosa certa è che si sia sfiorata una tragedia. Lì a un passo, evitata per miracolo e perché il destino ha voluto così. Perché l'incidente ferroviario che oggi pomeriggio ha coinvolto due treni nel tratto ferroviario che costeggia via Toscana, poteva avere conseguenze gravissime.

Secondo le prime informazioni, un treno merci è deragliato. Tre i feriti, lievi (anche una donna e un bambino), contusi dai sassi della massicciata che ha scaricato la sua furia sulla strada sottostante ferendo, appunto, alcune persone e distruggendo le infrastrutture intorno e anche diverse auto. Sul posto polizia, polizia locale e 118 con una squadra di vigili del fuoco.

Dalle primissime informazioni sembra che gli ultimi vagoni del treno merci abbiamo deragliato improvvisamente e i dettiti e i sassi della ferrovia siano andati contro alcune auto e abbiano rovinato un po’ di strada. I soccorsi sono sul posto.

La circolazione è stata sospesa tra Reggio Emilia e Parma con ripercussioni anche sull'Alta velocità. Danni alle auto e alle infrastrutture circostanti.

Traffico in tilt anche in città. Adesso si cercherà di capire cosa sia successo. I testimoni hanno parlato di una lunga frenata, mentre altri dicono di aver sentito un forte boato, simile all'esplosione di una bomba.

Coinvolto un secondo treno, dovevamo. Si tratta di un treno passeggeri ora fermo in stazione che non avrebbe riportato conseguenze significative.

IN AGGIORNAMENTO