Treno deragliato, la dinamica: due carri vuoti fuori dai binari

Il giorno dopo si grida al miracolo. Lo fa il sindaco Michele Guerra, lo fanno i politici della Lega. Le istituzioni in generale. Poteva essere una tragedia. Non lo è stata. Fortuna. Il caso. Pura fatalità. Ma quel che è successo ieri pomeriggio dentro la ferrovia che costeggia via Toscana, dove un treno merci è deragliato provocando il ferimento lieve di tre persone e la distruzione di una trentina di macchine, adesso lascia in eredità interogativi a cui rispondere. E punti da chiarire. Dinamica e responsabilità saranno oggetto delle indagini già avviate da Polfer e carabinieri dopo la giornata infernale di ieri pomeriggio, quando intorno alle 16 il convoglio merci che stava lasciando la stazione di Parma è finito fuori dai binari innescando una sequenza di eventi che solo per puro caso non ha fatto vittime. Dalla ferrovia sono partiti sassi e pietre con la stessa furia di proiettili esplosi da un'arma, finendo su auto, strada, infrastrutture e persone che in quel momento si trovavano sulla via. "Polvere, detriti e un boato come fosse una bomba", hanno raccontato i testimoni presenti al momento del deragliamento.

Ma cosa è successo esattamente ieri pomeriggio? Mentre si aspetteranno le risultanze delle indagini, ci sono dei punti saldi su cui poter comunque già ragionare.



L'incidente ferroviario avvenuto sulla linea convenzionale Piacenza-Bologna, rimasta successivamente bloccata, si è verificato nel momento esatto in cui due carri vuoti del treno merci (appartenente a un'impresa ferroviaria straniera) diretto verso Bologna sono sviati dai binari provocando il sollevamento delle pietre e dei sassi dal terreno. Tutto il materiale si è poi scagliato contro alcuni finestrini di un convoglio regionale in entrata alla stazione di Parma, che è comunque riuscito a raggiungere la stazione stessa. I sassi impazziti sono poi finiti sulla strada, le auto (una trentina quelle distrutte o danneggiate), le case che costeggiano la ferrovia e alcuni passanti, tre dei quali feriti in modo non grave.

I danni sono ingenti e saranno proprio le indagini a chiarire cosa sia effettivamente successo. Le ipotesi restano le stesse di cui si era parlato già ieri: guasto, problema ai freni, velocità del treno.