Treno deragliato: la Procura apre un'inchiesta

La Procura della Repubblica di Parma ha aperto un'inchiesta, per ora senza indagati, relativa al deragliamento del treno merci avvenuto nel pomeriggio di giovedì 11 luglio a Parma, in via Toscana. La magistratura dovrà accertare eventuali responsabilità in merito all'incidente ferroviario, che ha portato al ferimento di tre persone, oltre al danneggiamento di una trentina di automobili, che si trovavano parcheggiate lungo la strada.

Le indagini, avviate dalla Polizia ferroviaria e dalla polizia scientifica - che hanno posto sotto sequestro l'area oltre ad alcuni materiali che sono stati scagliati lungo via Toscana - dovranno cercare di ricostruire nel dettaglio l'episodio. Capire cosa potrebbe essere successo mentre il vagone merci di una società straniera stava per transitare all'altezza della stazione ferroviaria di Parma.

Sassi e pietre come proiettili in via Toscana

Gli accertamenti dovranno approfondire tutti i dettagli relativi al passaggio del treno merci lungo i binari, gestiti da Rete Ferroviaria Italiana, per capire se la manutenzione delle strutture e dei convogli rispetti tutte le norme di sicurezza previste. I due carri che sono, in gergo tecnico si dice 'sviati' dai binari fortunatamente erano vuoti. Centinaia di sassi e pietre, posizionati a fianco dei binari, sono partiti come proiettili e sono stati scagliati in via Toscana, oltre che contro un treno passeggeri che stava passando proprio in quel momento.

Riattiva la circolazione ferroviaria tra Parma e Reggio Emilia

Dalla mattinata di sabato 13 luglio è stata riattivata la circolazione ferroviaria tra Parma e Reggio Emilia. Dopo il nulla osta dell’autorità giudiziaria, Rete Ferroviaria Italiana ha avviato gli interventi e i controlli che consentiranno ai convogli di utilizzare uno dei due binari disponibili fra le due stazioni, riattivando di fatto il collegamento diretto fra Bologna e Piacenza. A seguire inizieranno i lavori di ripristino del binario direttamente interessato dallo svio.

Via Toscana: tutti i divieti attivi

Dopo l'incidente ferroviario di giovedì 11 luglio via Toscana è stata chiusa al traffico per consentire gli interventi di pulizia e di ripristino, avvenuti nella giornata di venerdì 12 luglio. Ecco tutti i divieti ancora attivi, secondo l'ordinanza emanata dal Comune di Parma.