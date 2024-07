"E' stato un miracolo: avrebbe potuto essere una tragedia"

"Un miracolo": E' questo il cartello apparso all'incrocio tra via Toscana e strada del Paullo, dopo il deragliamento del treno merci, avvenuto alle ore 16 di giovedì 11 luglio, che ha provocato il ferimento lieve di tre persone. La Procura della Repubblica di Parma ha aperto un'inchiesta, per ora senza indagati. Qualcuno ha pensato di scrivere un messaggio e di posizionarlo proprio di fronte alla madonnina che si trova proprio in corrispondenza dell'incrocio tra le due strade.

"Poteva essere una tragedia, è andata bene". E' questo il leitmotiv dei residenti di via Toscana e delle zone limitrofe che giovedì pomeriggio hanno sentito un boato, poi hanno visto una grandine - fatta di sassi e pietre - scatenarsi davanti a loro. Lo sanno bene i clienti dei tavolini esterni al bar Toscana, che hanno vissuto momenti di panico. I minuti di ansia sono stati pochi ma la paura tanta. "Abbiamo visto una nuvola di polvere e i detriti arrivare nella nostra direzione. Non sapevamo cosa fosse successo, abbiamo sentito un rumore di freni e un forte boato. Siamo scappati dentro"

Ci sono stati tre feriti lievi, una donna con il suo bambino e il macchinista del treno, ma sarebbe potuta andare molto peggio. Una trentina di auto con i vetri e la carrozzeria sfondati, i sassi e le pietre schizzate senza controllo e a forte velocità. Due giorni dopo la tragedia sfiorata è tempo di lavoro e di indagini.

I tecnici della Rete Ferroviaria Italiana sono sul posto dalla serata di venerdì 12 luglio: stanno ripristinando, metro per metro, il binario in cui è avvenuto il deragliamento. Lavorano senza sosta e sotto il sole per cercare di riaprire completamente il tratto, già aperto dalla mattina di sabato 13 luglio con la circolazione su un solo binario.

La protesta per le barriere antirumore in via Toscana

Sono anni che i residenti di via Toscana chiedono le barriere antirumore per la protezione acustica, visto il passaggio frequente dei treni. Le attività di installazione delle nuove barriere sono iniziate a fine aprile 2024. Le barriere antirumore si svilupperanno per una lunghezza complessiva di circa 3 chilometri e verranno installate lungo via Toscana fino all’altezza di via Berna, lungo strada dei Mercati, in prossimità del sottovia di via Savani, via Reggio, via di Villa Sant'Angelo e parte di via Palermo.

Riattiva la circolazione ferroviaria tra Parma e Reggio Emilia

Dalla mattinata di sabato 13 luglio è stata riattivata la circolazione ferroviaria tra Parma e Reggio Emilia. Dopo il nulla osta dell’autorità giudiziaria, Rete Ferroviaria Italiana ha avviato gli interventi e i controlli che consentiranno ai convogli di utilizzare uno dei due binari disponibili fra le due stazioni, riattivando di fatto il collegamento diretto fra Bologna e Piacenza. A seguire inizieranno i lavori di ripristino del binario direttamente interessato dallo svio.

Via Toscana: tutti i divieti attivi

Dopo l'incidente ferroviario di giovedì 11 luglio via Toscana è stata chiusa al traffico per consentire gli interventi di pulizia e di ripristino, avvenuti nella giornata di venerdì 12 luglio. Ecco tutti i divieti ancora attivi, secondo l'ordinanza emanata dal Comune di Parma.