Si presenta in tribunale con coltelli, tirapugni e un bossolo nello zaino: denunciato 57enne di Parma

Negli ultimi giorni i carabinieri della compagnia di Reggio Emilia in tre distinti interventi, eseguiti presso l’ingresso del locale Tribunale hanno denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia, diretta dal Procuratore Capo Calogero Paci, due reggiani di 42 e 62 anni e un 57enne della provincia di Parma perché ritenuti responsabili del reato di porto abusivo di armi. I relativi procedimenti, in fase di indagini preliminari, proseguiranno per i consueti approfondimenti investigativi al fine di consentire al Giudice di verificare l'eventuale piena responsabilità degli indagati. In tutti i casi gli interessati si stavano recando in Tribunale per adempiere a delle proprie incombenze private, quando sono stati fermati all’ingresso dagli addetti al controllo, immediatamente dopo che i segnali di allarme avevano cominciato a squillare. L’intervento dei carabinieri della compagnia di Reggio Emilia hanno consentito di rinvenire in disponibilità dei due reggiani altrettanti coltelli a serramanico della lunghezza di 16 cm di cui 7 di lama. Ben più “corposo” l’armamentario rinvenuto all’interno dello zaino dal 57enne abitante in provincia di Parma. In sua disponibilità infatti i carabinieri hanno trovato un coltello multiuso lungo 16 cm. Di cui 6 di lama, un tirapugni un moschettone con incorporata una lanma di 9 cm circa e un bossolo esploso calibro 9 x 21. All’esito delle attività i tre dall’ingresso del Tribunale sono stati quindi condotti alla vicina caserma dei carabinieri di corso Cairoli dove i militari operanti provvedevano a sequestrare quanto illecitamente detenuto dai fermati che dopo le formalità di rito veniva rilasciato con a carico una denuncia in stato di libertà per il reato di porto abusivo di armi.