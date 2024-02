Troppe vittime tra ciclisti e pedoni: a Parma 9 su 22 incidenti

Nel 2023 sono morti a Parma 5 ciclisti e 4 pedoni su un totale di 22 persone morte per incidenti. "Questo indica che la città non è sicura o, meglio, che in città la velocità delle auto e moto è eccessiva". Lo ha detto Andrea Mozzarelli, preisdente di Fiab Parma durante la presentazione del Programma Attività 2024 dell'Associazione Fiab Parma Bicinsieme. L'allarme risuona forte e manifesta la necessità di correggere il tiro. "La mappa degli incidenti mostra che la maggior parte di questi avvengono sui viali di circonvallazione dove le auto vanno forte - spiega Mozzarelli che annuncia anche delle richieste da avanzare al Comune -. Chiederemo che le zone 30 Km/h siano estese a tutti i quartieri della città e in alcuni dei principali viali. Serve che gli attraversamenti pedonali siano ben segnalati e illuminati. Molte piste ciclabili oggi sui marciapiedi devono essere riportate sulla strada come corsie ciclabili con effetto di ordine e di naturale rallentamento del traffico. Dal nostro punto di vista, serve che le strade dove sono presenti scuole siano trasformate in strade scolastiche. Opereremo all'interno del Tavolo per la Sicurezza Stradale, con la Polizia Stradale, Comune di Parma, Infomobility, Ufficio Scolastico, ACI e associazioni di parenti di vittime della strada per coordinare le azioni di prevenzione degli incidenti stradali e realizzare un Campo-Scuola di Educazione Stradale".