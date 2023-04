Trova quasi mezzo milione di euro in buoni sotto al pavimento

Giuliana Cucchiaro, originaria di Tolmezzo in Provincia di Udine ma residente da circa cinque anni a Parma, ha ritrovato nella casa del nonno paterno Giobatta, sotto il pavimento 16 buoni postali di cui 15 da 5.000 lire ed 1 da 1.000 lire risalenti agli anni che vanno dal 1938 al 1944 per un totale di 76 mila lire. I titoli sono stati ritrovati casualmente durante i lavori di pavimentazione dell'abitazione, sotto degli assi di legno. Erano nascosti in un'intercapedine e sono stati stimati da un consulente dell'Associazione Giustitalia che ha valutato un rimborso, con il favore degli interessi legali, della rivalutazione e della capitalizzazione, dalla data di emissione a quella del ritrovamento, di una cifra pari a 494.350,00 euro. I buoni sono stati ritrovati nel 2013 e questo, secondo l'Associazione, consente di essere nei termini per chiedere il rimborso.

La donna ha dato mandato all'Associazione Giustitalia (www.associazionegiustitalia. it), che si occupa tra le altre cose del rimborso dei buoni postali e dei titoli di Stato, per agire al fine del recupero della somma presso le Poste italiane e il Ministero delle Finanze "obbligati in solido ad “onorare” tutti i debiti esistenti anche prima dell’avvento della Repubblica Italiana - sostiene l'Associazione -. In Italia ci sono circa 10 milioni di Titoli di Credito "Antichi" (tra buoni postali, libretti bancari, Bot, ecc. non riscossi e ancora riscuotibili) e, purtroppo, c'è molta disinformazione anche da parte degli Enti preposti al pagamento". La donna fa sapere, tramite l'Associazione, che parte dell'incasso sara' devoluto in favore delle vittime di femminicidio della città di Parma. I parenti delle vittime possono inviare una email ad assogiustitalia@libero.it.