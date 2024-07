Trova un portafogli con tremila euro in contanti, poi chiama i carabinieri che rintracciano il proprietario

Trova un portafogli con tremila euro in contanti nel centro di Fidenza, poi si imbatte per caso in un carabiniere in borghese, libero dal servizio, effettivo al Nucleo Operativo Radiomobile della Compagnia di Fidenza e infine va in caserma. Il militare ha provveduto a rassicurare la signora, si è fatto carico della questione e attivato i colleghi della Stazione, accompagnando personalmente la donna in caserma. Nel giro di mezzora i militari, alla presenza della signora, hanno individuato e convocato un uomo, per poi riconsegnargli formalmente il portafogli, una volta accertato che si trattasse del legittimo proprietario il quale, incredibilmente, non si era ancora accorto di una distrazione che gli sarebbe potuto costare molto cara. L’anziano, infatti, aveva accumulato nel tempo un po’ di contanti (circa 3.000 euro) per affrontare alcune spese per la casa, e che quella mattina stessa li aveva inseriti nel portafogli poi smarrito.