Trovato a terra immobile dopo la caduta: motociclista trasportato a Parma

E' stato trasportato nel reparto di Neurochirurgia dell’ospedale Maggiore di Parma l'uomo tovato a terra immobile dopo una caduta con la moto da cross a Travo, nel Piacentino. Soccorsi in azione nel tardo pomeriggio di ieri, sabato 6 luglio. A lanciare l’allarme i familiari del motociclista, un 50enne piacentino, preoccupati dalla sua assenza e usciti a cercarlo, fino a ritrovare il ferito nella zona di via Doninzetti.

Presumibilmente l’incidente era avvenuto già da un paio d’ore, ma l’uomo, confuso e impossibilitato a muoversi, non era riuscito a lanciare l’allarme. Sul posto sono arrivati l’ambulanza della Pubblica Assistenza di Travo, l’ambulanza infermieristica del 118 di Bobbio e l’eliambulanza. Il 50enne ha riportato lesioni molto serie alla colonna vertebrale; per lui è stato disposto il trasporto nel reparto di Neurochirurgia dell’ospedale Maggiore di Parma.Nel luogo dell'incidente anche i carabinieri della stazione di Rivergaro, per effettuare i rilievi e ricostruire la dinamica dell'accaduto.