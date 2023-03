Da Napoli a Parma per commettere truffe, deve scontare 3 anni ma passeggia per la città: 50enne arrestato

Un 50enne, che avrebbe dovuto scontare una pena di 3 anni e 3 mesi di carcere su disposizione della Procura di Parma, è stato fermato ed arrestato a Napoli. L'uomo è stato fermato dai carabinieri della stazione di Borgoloreto che lo hanno identificato ed accompagnato in caserma. Dai controlli è risultato che l'uomo, autore di alcune truffe in provincia di Parma, avrebbe dovuto scontare una pena inflitta dalla Procura. Per lui sono scattate le manette ed ora si trova nel carcere di Poggioreale a Napoli.