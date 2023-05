Truffa a Sissa: vende online cerchi in lega e pneumatici ma invece di incassare mille euro ne sborsa tremila

Aveva attivato il contratto per acquistare una nuova autovettura e in garage erano rimasti i cerchi in lega della vecchia auto, peraltro fiammanti e comprensivi di gomme nuove. Per questo motivo un cittadino residente a Sissa Trecasali ha deciso di mettere in vendita i cerchi sul noto sito di e-commerce “subito.it”. Una semplice operazione che, oramai, capita quotidianamente a tante persone.

Una volta pubblicato l’annuncio il venditore è stato contattato telefonicamente da un potenziale acquirente. La trattativa è stata breve in quanto i due hanno raggiunto l’accordo sul prezzo per circa 1000 euro.

L’acquirente a questo punto ha invitato il venditore a recarsi presso uno sportello ATM bancario e, sempre telefonicamente, gli ha fornito tutte le istruzioni per ricevere il pagamento della somma pattuita.

Solo al termine delle operazioni caratterizzate dalla digitazione di diversi codici sulla tastiera ATM, lo sprovveduto venditore ha realizzato di aver pagato lui la somma di 3.000 euro anziché ricevere l’importo di 1.000. Per questo motivo ha cercato di ricontattare lo sconosciuto acquirente che si è reso irreperibile. Quando ha capito di essere rimasto truffato, il venditore si è rivolto ai carabinieri di Sissa Trecasali che, dopo un’accurata attività investigativa, hanno individuato e denunciato all’autorità giudiziaria 3 persone (2 residenti nel Lazio e una nel Veneto) risultate titolari delle carte prepagate sulle quali sono confluite le somme di denaro illecitamente sottratte.

Dovranno ora rispondere di concorso in truffa aggravata.