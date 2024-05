La truffa degli abbonamenti gratuiti per i bus

C'è una nuova truffa in circolazione. E' quella di pagine Facebook che promettono abbonamenti gratuiti per i bus e i treni regionali per i residenti in Emilia-Romagna. Stanno circolando da alcune settimane. Si tratta di una falsa campagna di comunicazione dal titolo 'Mi muovo'. E' la stessa Regione Emilia-Romagna a mettere in allerta i cittadini. "Attenzion i post che stanno circolando sui social network da circa una settimana su Facebook e che promettono abbonamenti gratuiti per bus o treni regionali per tutti i residenti dell’Emilia- Romagna, sono una truffa”. L'immagine della tessera regionale Mi muovo trae in inganno i visitatori: lo scopo dei truffatori è ottenere soldi e rubare le identità dei cittadini. "E’ importante- continua la Regione - non cliccare su quegli Url e controllare sempre prima sul sito della Regione o quello della Mobilità se sono attive iniziative di risparmio per gli abbonati ai mezzi pubbli