La truffa dell'acqua mischiata al gas: ecco come funziona

"Attenzione, c'è dell'acqua mischiata al gas, dobbiamo entrare in casa per verificare subito la situazione". Sarebbe questa, secondo alcune segnalazioni arrivate da Parma e provincia negli ultimi giorni, uno dei nuovi metodi con i quali i malviventi starebbero tentando di entrare nelle abitazioni per truffare e derubare gli abitanti, soprattutto gli anziani.

Dopo aver suonato alla porta di casa ed essersi finti dei tecnici dell'azienda del gas o della luce i truffatori entrano in casa, allo scopo di rubare gioielli e denaro in contanti. Le persone che hanno subito questo tentativo di raggiro non sono finiti nella rete ma l'attenzione deve essere tenuta alta. In questi casi il consiglio è sempre quello di chiamare le forze dell'ordine, il 112 o il 113 e spiegare agli operatori cos'è successo, dopo aver chiuso la porta di casa.