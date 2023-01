"L'acqua è contaminata", truffa ai danni di un'anziana 80enne a Traversetolo: 25 mila euro di bottino tra oro e orologi

Hanno suonato alla porta di un'abitazione, fingendosi tecnici specializzati e con la classica scusa dell'acqua contaminata, sono riusciti a convincere un'anziana di 80 anni a mettere l'oro nel frigo per poi rubarlo e scappare con un bottino di circa 25 mila euro. L'ennesimo episodio di truffa ai danni degli anziani si è verificato la mattina del 5 gennaio all'interno del quartiere Le Piane a Traversetolo.

Secondo le prime informazioni due uomini, che si sono qualificati come tecnici dell'azienda idrica, sono riusciti ad entrare all'interno dell'abitazione e, dopo aver convinto la proprietaria 80enne a mettere tutto l'oro nel frigo sono scappati, facendo perdere le proprie tracce a bordo di un'auto nera. L'episodio si è verificato tra le 10 e le 10.30 del mattino

"Le hanno detto che nell'acqua c'era una sostanza tossica e che l'oro avrebbe preso fuoco: così hanno convinto mia nonna 80enne, che in quel momento era sola in casa - racconta il nipote della vittima a Parmatoday - a mettere oro e orologi in frigorifero. I due truffatori, che poi sono scappati, hanno anche cercato di strapparle la fede dal dito ma non ci sono riusciti. Lei è sotto choc da due giorni: chiediamo se qualche vicino ha visto qualche movimento sospetto: erano le dieci di mattina ed il fatto è avvenuto in un quartiere residenziale".

Il giorno prima, il 4 gennaio, due malviventi avevano tentato di truffare un anziano di 90 anni, fingendosi in questo caso poliziotti con la stessa richiesta di mettere tutto l'oro all'interno del frigorifero. Fortunatamente l'anziano ha chiamato il figlio e la polizia, riuscendo così a sventare il tentativo di truffa.