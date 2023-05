Tentano di truffare due anziane con la tecnica del finto incidente stradale: malviventi allontanati dalla polizia locale

Due truffatori, con la tecnica del finto incidente stradale, nei giorni scorsi hanno tentato di truffare due anziane sorelle che vivono tra Medesano e Fornovo di Taro. La truffa è stata sventata grazie all'intervento degli agenti della polizia locale della bassa Val Taro, che sono intervenuti sul posto dopo aver ricevuto una chiamata.

L'episodio si è verificato alcuni giorni fa. I truffatori hanno contattato telefonicamente due anziane sorelle, alle quali hanno riferito che la loro nipote era rimasta coinvolta in un incidente stradale e che servivano dei soldi per permettersi di pagare le cure mediche.

I due truffatori erano a conoscenza che la nipote delle due donne avesse un figlio, e riferivano alle stesse che il bambino era preoccupato per la madre tanto da invitare le due sorelle a fornire con urgenza il denaro richiesto e circa 600 grammi di oro. Le due anziane sono state informate che sarebbe passata una donna a ritirare quanto richiesto. La due donne prima di fare qualsiasi cosa, hanno chiamato la polizia locale della bassa Val Taro.

"Abbiamo subito capito - sottolineano gli agenti - che si trattasse di una truffa ed invitato le due anziane a non aprire a nessuno e a non autorizzare alcun movimento bancario. Veniva contattata la nipote, la quale rassicurava le due anziane zie di stare bene e che le avrebbe raggiunte poco dopo. Per assicurarsi che stessero bene, Nicola e Valerio, i due Agenti di pattuglia, hanno deciso di passare a controllare e a tranquillizzare le due donne, che erano ancora un po’ provate ma che grazie alla nostra visita si sono rasserenate. Grazie alla loro chiamata e al nostro intervento, i truffatori si sono dati alla fuga". Sono in corso le indagini per risalire all'identità dei due truffatori.

Nelle scorse settimane la polizia locale della bassa Val Taro ha organizzato alcuni incontri con i cittadini e gli anziani dei comuni di Medesano e di Fornovo per prevenire le truffe. I consigli dati nel corso degli incontri sono stati seguiti dalle due anziane che, dopo essere state contattate dai truffatori, hanno subito chiamato gli agenti. In questo modo