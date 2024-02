Sorbolo, il sindaco avverte: "E' in corso la truffa dell'asfalto: state attenti a questa auto"

Il sindaco di Sorbolo Nicola Cesari metto in allerta i cittadini, tramite un post sulla sua pagina Facebook, in merito ad una truffa che alcune persone starebbero mettendo in atto in paese. "Il veicolo è certamente questo - una Opel Meriva Nera con vetri scuri - poiché intercettato da alcuni cittadini pochi minuti fa a Sorbolo" scrive il primo cittadino

"Questi signori di accertato accento slavo, hanno tentato la truffa della vendita dell’asfalto. Uno di loro alla guida e l’altro sceso dalla vettura con i capelli biondi, indossa un giubbotto catarifrangente e fingendosi cantoniere chiede alle potenziali vittime: “dove è il capo?” Per fortuna nelle due segnalazioni che mi sono arrivate, non c’è cascato nessuno. Attenzione perché le stesse persone pare abbiano adottato un altro veicolo di colore bianco (utilitaria), per applicare la stessa tecnica truffaldina. Ma di certo stanno girando ancora…e se li vedete chiamate immediatamente il 112!"