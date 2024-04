Paga la polizza Rca di 500 euro a una falsa assicurazione online

Paga il premio per la copertura assicurativa RCA di 500 euro. Il giorno dopo ricontatta l’assicurazione per avere conferma dell’avvenuta sottoscrizione del contratto, ma all’altro capo del telefono lo pseudo operatore gli fornisce un’utenza telefonica da contattare per avere la conferma. Contattata l’utenza l’interlocutore convince l’ignaro sottoscrittore della polizza a rifare il bonifico in quanto a suo dire non è andato a buon fine. Solo dopo un’ulteriore richiesta di 300 euro la vittima si rende conto che qualcosa non va e dopo alcune verifiche appura che è stato truffato. A quel punto si reca dai Carabinieri di S.Pancrazio e denuncia i fatti.

L’episodio è accaduto alcune settimane fa ed ha visto protagonista un 37enne residente a Parma. Le garanzie c’erano tutte, i numeri di telefono pubblicizzati su internet, pertanto affidabili, ma con un sapiente raggiro la coppia è riuscita a farsi accreditare un bonifico di 500 euro sul proprio conto corrente.

I carabinieri indagando, attraverso l’acquisizione della documentazione bancaria e dei tabulati telefonici sono giunti all’identificazione della coppia di presunti truffatori.

I due, già gravati da segnalazioni di polizia per reati analoghi, al termine dei necessari e approfonditi riscontri sono stati denunciati in stato di libertà alla Procura della repubblica di Parma perché ritenuti responsabili del reato di truffa in concorso.