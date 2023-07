Truffa all'Unione Europea, sequestrati 150 mila euro ad un'azienda agricola che operava nel Parmense

Per gli inquirenti avrebbero creato una nuova e seconda azienda ad hoc per mettere le mani sui fondi, stanziati dall’unione Europea, per l’avviamento dell’attività agricola giovanile. Soldi - oltre 150 mila euro - che gli indagati avrebbero invece usato per salvare la storica azienda di famiglia che versava in precarie condizioni economiche e posta in liquidazione a causa dei tanti debiti. Nel mirino degli inquirenti è finita una famiglia bresciana - moglie, marito e figlio - che opera nel settore agricolo in provincia di Parma.

Nei loro confronti è scattata, nelle sorse ore, la confisca di beni e contanti per un valore pari a 153 mila euro, l’equivalente cioè dei contributi europei a fondo perduto percepiti. Le indagini dei carabinieri del nucleo investigativo di Bologna avrebbero appurato che nel 2019 era stata costituita una seconda società, intestata al figlio 26enne della coppia. Per gli inquirenti la creazione di questa seconda azienda, avvenuta pochi mesi prima che il giovane subentrasse come amministratore al posto della madre, è stata strumentale al salvataggio dell'altra azienda. Non solo: per chi indaga l'assunzione della responsabilità societaria da parte del figlio era fittizia, in quanto erano i genitori a condurre materialmente l'attività.