"Papà, mi servono 5mila euro". E il genitore cade nella truffa facendo un bonifico

I carabinieri della Stazione di Calestano hanno individuato e denunciato un ventenne della provincia di Salerno che aveva truffato un uomo residente a Terenzo.

Le indagini sono scattate immediatamente dopo che un uomo aveva denunciato ai carabinieri di Calestano di essere stato contattato telefonicamente da una persona, la quale spacciandosi per suo figlio lo aveva convinto ad eseguire un bonifico bancario di quasi 5.000 euro a suo favore, lamentando un’impellenza economica ed un guasto al proprio telefono.

L’uomo, non riuscendo a ricontattare il vero figlio, ingenuamente aveva aderito alla richiesta accorgendosi della truffa solo in un secondo momento. L’indagine avviata a seguito della denuncia ha permesso di ricostruire la dinamica degli eventi inchiodando il ventenne alle sue responsabilità. Per lo stessa è scattata una denuncia a piede libero alla Procura della Repubblica di Parma.