Spariscono 50mila euro dal conto di un 49enne di Lesignano: denunciata una coppia

Gli hanno sottratto quasi 50mila euro dal conto corrente, la vittima è un 49enne di Lesignano de’ Bagni. I carabinieri di Langhirano hanno denunciato per frode informatica in concorso un uomo ed una donna di origini campane. La vicenda ha inizio nei primi giorni di novembre quando l'uomo, titolare di un conto corrente, si accorge di una serie di prelievi non autorizzati per un totale, appunto, di quasi 50mila euro per l’acquisto di un box auto. Secondo quanto ricostruito dai militari il denunciato, correntista come la vittima della stessa banca con agenzia a Napoli, è riuscito ad accedere al conto corrente ed effettuare diversi movimenti verso il suo senza che la vittima se ne accorgesse. Ottenuti i soldi li ha immediatamente girati sul conto della complice che li ha fatti sparire. Al termine degli accertamenti i due sono stati denunciati.