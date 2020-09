Truffa il Servizio sanitario nazionale per mille euro: denunciato farmacista di Salsomaggiore

Aveva chiesto il rimborso all'Ausl per alcuni farmaci - in tutto 26 confezioni di medicine - ai quali aveva rimosso i bollini farmaceutici. Il titolare di una farmacia di Salsomaggiore Terme è stato denunciato per truffa al Servizio Sanitario Nazionale: i Nas di Parma, nell'ambito di alcuni controlli effettuati insieme ai carabinieri del Comando provinciale, infatti, hanno scoperto il raggiro, che sarebbe stato messo in atto dal proprietario del negozio. I carabinieri hanno sequestrato le 26 confezioni di farmaci: il valore ammonta a circa mille euro.

