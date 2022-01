Truffa in via Paradigna: finto poliziotto entra in casa di un anziano e lo deruba

Siè finto un esponente delle forze dell'ordine per entrare all'interno di un'abitazione di via Paradigna a Parma e derubare un anziano. Il truffatore, che ha agito nella giornata di ieri, giovedì 6 gennaio, è stato messo in fuga dalla badante, arrivata proprio in quel momento all'interno dell'appartamento. L'autore del raggiro - che nel frattempo aveva frugato dappertutto riuscendo ad impossessarsi di 70 euro che l'anziano nascondeva sotto al materasso - è riuscito a scappare. I poliziotti, arrivati sul posto dopo la chiamata al 113 della donna, hanno avviato le indagiini per identificarlo. Secondo la ricostruzione degli inquirenti il truffatore avrebbe anche cercato di aprire una cassaforte blindata, utilizzando un flessibile e servendosi di alcuni complici.

Truffa in casa: i consigli della polizia

La aolizia di stato raccomanda ancora una volta la massima attenzione nell’adottare ogni misura di cautela per la prevenzione dei furti come non lasciare soldi contanti o monili in casa o comunque di conservarle in cassaforte, di chiudere bene le finestre e le inferriate e di segnalare immediatamente alle Forze dell’ordine ogni situazione che possa destare sospetto. Se si hanno dei dubbi non aprire la porta della propria abitazione e non farvi entrare nessuno all’interno.