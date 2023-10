La truffa del messaggio del sindaco Guerra: "Attenzione, non fate partire la telefonata"

E' arrivata anche la truffa telefonica che tira in ballo il sindaco di Parma Michele Guerra. E' lo stesso primo cittadino a lanciare l'allarme sui social: "In queste ore, ad alcuni di voi, arriva un sms firmato da me che rimanda a un numero di telefono a pagamento. È una piccola truffa. Non fate partire la telefonata!".

Il sindaco ha avvisato i cittadini di Parma: in queste ore infatti stanno arrivando sms firmati proprio dal primo cittadino. Si tratta di una falsa comunicazione: si invita chi ha ricevuto il messaggio a chiamare un numero che in realtà è a pagamento e non ha nulla a che fare con il Comune di Parma.