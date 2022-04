Mette in vendita online il motore di una Range Rover ma è una truffa: denunciato 40enne parmigiano

Ha messo in vendita il motore di una Range Rover con un annuncio online ma quando l'acquirente ha versato i soldi, circa 1.700 euro, il falso venditore non si è più fatto vivo. Un 40enne parmigiano è stato denunciato dai carabinieri di Reggio Emilia dopo che la vittima del raggiro, un operaio 27enne residente in provincia di Reggio, ha presentato denuncia ai militari.

Secondo la ricostruzione del giovane, che ha contattato il 40enne per acquistare il motore per la sua auto, dopo aver effettuato il pagamento, nelle modalità concordate, avrebbe dovuto ricevere il motore. Il venditore, a quel punto, si è eclissato ed ha fatto perdere le proprie tracce.

Il 27enne ha aspettato per un pò di tempo l'arrivo del pacco ma poi si è insospettito ed ha capito di essere stato vittima di una truffa. I carabinieri della stazione di Baiso sono però riusciti a risalire alla sua identità e lo hanno denunciato per truffa. Grazie all'incrocio dei dati della carta di credto e dell'utenza telefonica utilizzata per parlare con l'operaio i militari sono riusciti ad individuare il parmigiano.