"Io truffata da un giovane di Parma: ho pagato più di 300 euro per un frigo mai arrivato"

"Dopo aver risposto ad un annuncio online ho pagato 325 euro per un frigo da camper che non mi è mai arrivato. Sono stata truffata da un giovane di Parma". Inizia così il racconto di una donna di Roma che, dopo aver contattato il venditore, ha proceduto con il pagamento ma non ha mai ricevuto la merce, ovvero un frigo da camper. La vittima, che ha presentato regolare denuncia ai carabinieri, ha deciso di rispondere ad un annuncio, pubblicato su un noto social network, in un gruppo dedicato ai camperisti. Dopo i primi contatti e le prime conversazioni a distanza ha concordato con il giovane l'acquisto del frigo per la cifra di 325 euro. "Ho effettuato il pagamento ma il venditore non mi ha mai spedito il frigo. Poi ho visto che continuava a pubblicare lo stesso annuncio nel gruppo: mi sono rivolta ai carabinieri per denunciare l'accaduto: ho tutte le conversazioni e i pagamenti effettuati".