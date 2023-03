Mette in vendita la moto online ma accredita 250 euro sul conto del truffatore: denunciato 36enne di Parma

Un 36enne originario di Parma è stato denunciato dai carabinieri perchè accusato di aver truffato un uomo, residente a Siena. La vittima, infatti, ha denunciato ai militari di avere inserito su un sito online un annuncio di vendita di una moto per un prezzo da concordare. Contattato successivamente da un presunto acquirente interessato all’acquisto, veniva da questi invitato a recarsi ad uno sportello bancomat al fine di ricevere l’importo pattuito. In realtà, attraverso complesse istruzioni, la vittima è stata indotta in errore facendo un accredito di 250 euro sulla carta di credito intestata al truffatore.