"Ti regalo un maglione da 280 euro", ma è una truffa

"Ti faccio un regalo, un maglione da 280 euro": E' così che un truffatore nei giorni scorsi avrebbe avvicinato un cittadino di Collecchio, mettendo in atto il tentativo di raggiro che in questo caso non è andato a buon fine. "Sono stato avvicinato nel parcheggio del Famila da un uomo sulla cinquantina con capelli corti e barba grigia. Mi ha salutato come se mi conoscesse. Poi mi ha detto di lavorare nel settore abbigliamento in Cashmere".

A questo punto il truffatore ha iniziato a proporre dei regali allo sconosciuto, che fortunatamente non è caduto nella trappola. "Se non ti offendi ti faccio un regalo un maglione, vale 280 euro ma tu non devi regalarli a nessuno. Ero un po' spiazzato ma quando ha cominciato a regalarmi altre cose molto costose compresa giacca da 830 euro ho cominciato a sentire che c'era qualcosa che non quadrava". Dopo le proposte di regali il presunto truffatore mette in atto la richiesta di denaro. "Poi mette tutto in una borsa e alla fine mi chiede se gli offro un contributo per fare un pieno all'auto. Lì mangio la foglia e gli restituisco tutto. Erano in due e girano su un sub bianco"