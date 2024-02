"Mi si è rotto il telefono, ho bisogno di un prestito", si fingono la figlia di un 80enne e lo truffano: rubati 900 euro

Si è spacciata per la figlia di un 80enne di Collecchio ed è riuscita a rubare 900 euro all'anziano, che ha ricevuto un messaggio con scritto. "Mi si è rotto il telefono, scrivimi qui". E poi con il nuovo numero ha chiesto urgentemente un prestito di denaro. Il padre, preoccupata per la figlia, ha effettuato subito un accredito sul conto corrente indicato nel messaggio. E' la nuova truffa del telefono rotto, nota come 'smishing'.

Dopo pochi minuti, sempre con lo stesso sistema, gli venivano richiesti altri 700 euro, ma a questo punto si insospettiva e, riuscito a contattare la figlia scopriva di essere stato raggirato e decideva di rivolgersi ai Carabinieri di Collecchio e presentare denuncia.

truffatori sfruttano il fattore sorpresa e il legame affettivo tra genitori e figli per manipolare le vittime. Dopo il primo messaggio, iniziano un dialogo per capire fino a che punto possono spingersi. A volte chiedono una ricarica urgente per sostenere le spese per il viaggio di ritorno a casa del “figlio”. In altri casi, cercano di ottenere i dati per accedere al conto corrente della vittima e fare bonifici diretti all’estero.

I militari si attivavano immediatamente effettuando gli accertamenti bancari e telematici in base agli elementi forniti dall'80enne e cosi individuavano la presunta truffatrice, titolare del conto su cui erano finiti i soldi da lui versati. Si tratta di una 53enne con numerosi precedenti, che è stata denunciata per truffa aggravata.