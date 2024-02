Sono sempre di più e più complessi i tentativi di truffa che vengono messi in atto, ogni giorno, a Parma e provincia. Ecco le cinque truffe più diffuse a Parma.

5 - La truffa dell'abbraccio

Alcune ragazze, spesso dell'Est Europa, si avvicinavano a uomini di una certa età per abbracciarli. Durante l'abbraccio le vittime si sono viste sparire orologi molto costosi, come per esempio alcuni rolex. E' una truffa diffusa a Parma e in tutta Italia e che, periodicamente, viene messa in atto da alcune ragazze, magari di bell'aspetto, che tentato di raggirare uomini di mezza età.

4 - La truffa del contatore all'interno dei condomini

E' uno dei modi in cui i malviventi cercano di entrare in casa. Il truffatore entra nelle aree comuni, legge il nome sul citofono e quello sul contatore e stacca la luce. "Il mio consiglio - sottolinea la polizia - è di non mettere il nome sui contatori ma di associarci un numero. "Signore sono un tecnico dell'Iren, per caso le risulta un guasto alla linea elettrica?" potrebbe dire a quel punto il malvivente. Il problema in effetti esiste ma perchè è stato lo stesso malvivente a staccare la luce.

3 - Le false vendite online

In diverse occasioni a Parma e provincia le persone, anziane e non solo, sono state truffate, nel corso di una finta vendita di un prodotto online. Il truffatore, dopo la pubblicazione di un annuncio su una delle tante piattaforme online dedicata alla vendita o sui social, contatta la vittima e sostiene di essere interessato all'acquisto. Poi, tramite contatto telefonico, dice al venditore di effettuare alcune operazioni al bancomat per farsi accreditare i soldi. Alla fine delle operazioni però la vittima si accorge di aver trasferito soldi sul conto del truffatore.

2 - Il finto tecnico del gas

Si presenta alla porta, suona e sostiene che all'interno dell'abitazione c'è un pericolo "La casa sta per esplodere": In questo caso la vittima non ha la possibilità di fermarsi a riflettere. Un finto tecnico per esempio può dire: "C'è una fuga di gas non sente l'odore? Se la risposta è negativa il truffatore può ribattere: "Lei è assuefatta" e usare un finto strumento finto che suona e dovrebbe rilevare la presenza di gas. Poi la richiesta: vada a prendere tutti i gioielli e li metta all'interno del frigo perchè altrimenti l'oro si danneggia con la fuga di gas. Purtroppo spesso i truffatori hanno rubato, con questa modalità, migliaia di euro in denaro e gioielli.

1 - Il finto incidente stradale e la richiesta di soldi alla famiglia

Parte tutto da una telefonata, diretta spesso ad una persona anziana. "Suo figlio è stato arrestato per omicidio stradale e omissione di soccorso. Servono subito 10 mila euro". Sono state queste, per esempio, le parole che un'anziana residente a Parma si è sentita dire al telefono da qualcuno che si è qualificato come appartenente all'Arma dei carabinieri. Ovviamente si trattava di un truffatore. Se la vittima cade nella rete del malvivente un complice passa a ritirare i soldi. E' una delle truffe più meschine perchè sfrutta la paura dei genitori, spesso anziani, per i figli.