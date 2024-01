Truffe online, si fa accreditare 300 euro sulla postepay: denunciato 60enne di Parma

Si è fatto accreditare 300 euro su una carta prepagata postepay dopo aver raggirato una persona residente in provincia di Latina. Un 60enne parmigiano è stato denunciato dai carabinieri che hanno effettuato alcune indagini dopo la querela presentata dalla vittima. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori il parmigiano avrebbe messo in atto alcune azioni per indurre una donna ad effettuare il versamento.

Sui raggiri hanno fatto luce i militari di Lenola, in provinciai di Latina, che nella giornata di ieri, 6 gennaio, hanno denunciato tre persone al termine delle indagini scaturiste dopo due querele. In un caso il provvedimento è scattato nei confronti di un giovane di 25 anni di Nettuno, già gravato da precedenti di polizia, il quale con artifizi e raggiri, mediante falsa inserzione pubblicitaria su nota piattaforma dedicata, era riuscito a farsi accreditare, su una carta prepagata postepay, la somma di 123 euro. Denuncia anche per un 49enne residente a Casalnuovo (in provincia di Napoli)

I carabinieri segnalano le regole per difendersi dalle truffe sul web:

- il pin e le carte di pagamento non devono essere mai associate;

- l’utilizzo delle notifiche a mezzo di sms o di specifiche app consentono di monitorare costantemente i prelievi;

- fare attenzione ai pagamenti su siti che accettano pagamenti non tracciati;

- fare sempre attenzione a spyware e virus informatici quando si opera online in particolar modo quando si naviga dallo smartphone.

- non mandare alcuna somma di denaro e non aprire gli allegati, che possono contenere virus e malware;

- non mandare informazioni personali e bancarie al mittente;

diffidare di e-mail che insistono per richieste di denaro, anche a scopo di beneficenza;

- sospettare sempre di e-mail che offrono di trasferire denaro a terzi.