Pagano oltre 3 mila euro per biciclette, trattori e pellet mai arrivati, truffati 4 cittadini tra Fontanellato e Colorno: 6 denunce

Diverse le indagini concluse dai Carabinieri della Compagnia di Fidenza ed in particolare dalle Stazioni di Fontanellato e Colorno che hanno denunciato sei persone per truffe on line di bancali di pellet, playstation, trattori da giardino e biciclette. Le vittime, che hanno messo in vendita o acquistato i beni, sono state ingannate con l’ormai collaudato sistema della possibilità di accreditare il denaro dovuto direttamente da uno sportello postamat, inserendo

la propria tessera e seguendo in tempo reale le indicazioni fornite al telefono dal compratore o, dopo aver pagato non aver mai ricevuto quanto acquistato.

Nel primo caso, l'ignaro venditore pensa di ricevere sul proprio conto la somma stabilita ma, accade esattamente l'inverso, andando a rimpinguare la carta postepay o il conto corrente del truffatore per una somma maggiore di quella pattuita mentre, nella seconda ipotesi la vittima paga ma, il fantomatico venditore dopo aver ricevuto la cifra si rende irreperibile. Le vittime tutte residenti a Fontanellato e Colorno hanno sborsato complessivamente la cifra di oltre 3 mila euro che sono finiti sui conti correnti o le carte ricaricabili dei sei presunti truffatori tutti con precedenti di polizia. La prima vittima è stata raggirata da due uomini, residenti in provincia di Crotone, che con artifizi e raggiri sono riusciti a farsi accreditare la somma di oltre mille euro per la

vendita di bancali di pellet senza inviarli.

La seconda è una giovane di 23 anni che dopo aver pagato la somma di 500 euro, ad un uomo residente in provincia di Ragusa, per l’acquisto di

una playstation non l’ha mai ricevuta ed il venditore si è reso irreperibile. Un'altra vittima ha pagato quasi 600 euro per l’acquisto di un trattore da giardino ma, il venditore residente in Provincia di Messina presi i soldi non ha inviato quanto venduto. L’ultimo è un uomo residente a Fontevivo che ha pubblicato un annuncio per la vendita di una bicicletta al prezzo di 500 euro. Dopo la solita contrattazione con il fantomatico acquirente si è recato allo sportello

bancomat e seguendo le indicazioni invece di ricevere il denaro ha versato sul conto corrente del presunto truffatore la somma di mille euro. Le vittime resesi conto delle truffe hanno sporto denuncia avviando le indagini che hanno consentito di identificare e denunciare i presunti autori.