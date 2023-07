Truffe agli anziani, protocollo d'intesa della polizia con gli amministratori di condominio

La Questura di Parma, nell’ambito di una campagna di sensibilizzazione ad ampio raggio volta a prevenire il fenomeno delle truffe, ha recentemente avviato una collaborazione con la locale sezione dell’Associazione Nazionale Amministratori Condominiali e Immobiliari volta a prevenire le truffe nei condomini.

Nell’ambito di tale iniziativa, nella giornata odierna è stato siglato un protocollo d’intesa in cui vengono delineate le singole attività in cui si articola la collaborazione, a firma del Questore di Parma Dottor Maurizio Di Domenico e del responsabile della locale sezione dell’A.N.A.C.I. dottor Marco Ceresini.

Tali attività si sostanziano nella divulgazione di materiale informativo, nell’organizzazione di incontri formativi e informativi con i condomini per il tramite degli amministratori condominiali, nell’esposizione all’esterno dello stabile condominiale di una targa riportante il logo della Polizia di Stato e la dicitura: “questo condominio collabora con la Polizia di Stato per prevenire le truffe nei condomini” e, infine, in un confronto periodico tra il responsabile della locale sezione dell’A.N.A.C.I. e i referenti del progetto di quest’Ufficio per l’adozione di soluzioni comuni volte a migliorare l’attività di informazione e prevenzione del fenomeno delle truffe in danno di anziani.