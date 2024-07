"Tuo figlio sta per essere arrestato, ma se paghi non andrà in galera": e l'anziana madre cade nella truffa

Arresti domicilairi nei confronti di un ventunenne napoletano, attualmente detenuto presso la casa circondariale di Poggioreale. L’uomo, a seguito di attività di indagine svolta dalla Squadra Mobile di Parma, è gravemente indiziato del reato di truffa aggravata ed indebito utilizzo di carte di pagamento. I fatti si sono consumati a Parma il 9 gennaio di quest'anno ai danni di un'anziana 88enne.

Nello specifico la vittima, sola in casa, durante il pomeriggio, veniva contattata telefonicamente da un uomo sconosciuto che riferiva che uno dei figli di questa aveva causato il ferimento di una persona a seguito di un incidente stradale, per cui sarebbe stato arrestato, eventualità che sarebbe stata scongiurata se la donna avesse consegnato ad un suo emissario l’importo di 11.000 euro, o, in mancanza, i gioielli posseduti in casa.

Una volta presentatosi a casa della vittima raggirata, il giovane, ben vestito e con aspetto curato, riusciva a farsi consegnare la somma di 250 euro in contanti, alcuni monili in oro (tra cui tre bracciali, cinque collane, sei spille, la fede nuziale) ed anche la tessera bancomat con relativo codice PIN; ciò gli consentiva di prelevare, presso una filiale di Parma tramite due distinte transazioni, la somma di 1.500 euro in totale.

Le indagini condotte dagli investigatori della Squadra Mobile si sono immediatamente concentrate sulla acquisizione e analisi delle immagini catturate dalle telecamere dallo sportello bancomat presso cui l’uomo ha prelevato la somma di denaro.

Dalla visione delle stesse è stato possibile identificare un giovane che pochi giorni prima era stato soggetto ad un controllo di Polizia in una provincia limitrofa e che presentava connotati fisici ed indumenti corrispondenti all’autore della truffa consumata. Nel frattempo la persona in questione è stata sottoposta a fermo di Polizia giudiziaria per un altro reato contro il patrimonio e per questo si trova tuttora detenuto.