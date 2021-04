Turismo, stagione in bilico. L'assessore Casa: "Nessuna certezza sui tempi della riapertura"

La stagione turistica estiva per Parma e provincia è ancora incerta. Tutto dipenderà dalle decisioni del Governo e dalla road map delle riaperture che verrà programmata per le prossime settimane, a partire dalla fine del mese di aprile e da quelli di maggio e di giugno. Tutto è pronto ma, per ora, non si hanno date certe.

"E' ovviamente tutto legato alla cornice delle disposizioni di legge: ad oggi non abbiamo un'idea di quando si riaprirà". Esordisce così Cristiano Casa, assessore al Turismo del Comune di Parma e presidente di Destinazione Emilia. "E' tutto pronto per la riapertura: ci stiamo occupando di svariate attività di promozione. E' già stato pubblicato il programma di Parma Capitale della Cultura 2021. Non sappiamo però quando si riaprirà: non abbiamo la sfera di cristallo. Se non sappiamo se i turisti potranno venire o meno è chiaro che anche la pianificazione ne risente".

Turismo di prossimità, turismo all'aperto e sicurezza: sono questi i tre temi che verranno sviluppati nelle prossime settimane, in vista della stagione estiva. "Stiamo lavorando - prosegue l'assessore Cristiano Casa - per sviluppare e promuovere il turismo di prossimità e il turismo all'aperto: a queste due linee direttive si aggiunge, poi, il tema della sicurezza, di importanza fondamentale per i turisti e per i gestori, che garantiranno la massima sicurezza. Abbiamo attivato un club di prodotto legato al cicloturismo: dopo tanto tempo chiusa in casa le persone hanno voglia di uscire e di stare all'aria aperta. Poi ci sono i settori del turismo congressuale e di quello sportivo. Per quanto riguarda il turismo di prossimità ci rivolgiamo, per esempio, a territori come Roma e Bari: dalla capitale a Parma con l'Alta Velocità ci vogliono due ore e mezza, per Bari c'è il collegamento aereo".