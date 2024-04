Turista parmigiano muore in mare

Un turista parmigiano di 73 anni, che si trovava in vacanza a San Vito Lo Capo, nel comune di Trapani, è stato trovato morto in mare, a pochi metri dalla riva. Secondo le prime informazioni alcuni suoi amici avrebbero visto il corpo galleggiare ed avrebbero tentato di rianimarlo. L'allarme è scattato da subito e sul posto sono arrivati i sanitari del 118 che hanno tentato di praticare le manovre di salvataggio ma senza successo. Sul corpo del 73enne verrà effettuata l'autopsia per stabilire le cause del decesso.