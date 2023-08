Turisti lasciano l'auto al parcheggio del Duc, i ladri sfondano il finestrino e rubano le macchine fotografiche

I carabinieri della Stazione di Parma Centro, hanno raccolto la settimana appena trascorsa una denuncia da parte di una famiglia di turisti francesi, i quali dopo aver lasciato l’auto parcheggiata presso il parcheggio Fratti-Duc, il mattino seguente hanno avuto l’amara sorpresa di averla trovata con lo sportello forzato e dalla stessa spariti cento euro, apparecchiature fotografiche e una consolle giochi.

Il controllo del territorio svolto dai carabinieri, ha permesso di individuare diversi soggetti, per lo più affetti da tossicodipendenza, girovagare per l’area parcheggi puntualmente identificati e se necessario fotosegnalati e perquisiti. Queste attività, unitamente alla visione delle immagini del sistema di videosorveglianza ha permesso di identificare l’autore del furto, inequivocabilmente riconosciuto dai carabinieri, in un 33enne italiano, a

Parma senza fissa dimora, immortalato nell’atto di compiere la razzia e denunciato per il furto aggravato commesso.