Ubriaca, aggressiva e molesta: impedisce ai condomini di entrare in casa, poi spintona e insulta i poliziotti. Denunciata

Ubriaca, aggressiva e molesta. Tanto da aver impedito, ferma davanti al portone d'ingresso, ai proprietari di un condominio di via Zarotto di entrare all'interno delle proprie abitazioni. E' accaduto stanotte poco dopo le 24,30. Sul posto sono intervenute le Volanti che hanno provato a calmare la donna, la quale presentava tutti i sintomi dello stato di ebbrezza alcolica: alito vinoso, tono molto alto della voce, modo di parlare sconnesso e un atteggiamento particolarmente aggressivo e molesto.

Poiché alla richiesta di fornire le proprie generalità, la stessa si è rifiutata categoricamente, opponendo altresì resistenza nei confronti degli operatori, attraverso urla, spintoni e frasi offensive, è stata condotta in Questura, dove, essendo sprovvista di qualunque documento di riconoscimento, è stata sottoposta ai rilievi fotodattiloscopici da parte di personale della Polizia scientifica.

Una volta identificata per una cittadina italiana, residente a Parma, classe 1966, la donna – che per tutta la durata dell’intervento aveva mantenuto un atteggiamento aggressivo e non collaborativo – è stata denunciata per il reato di resistenza a pubblico ufficiale e di rifiuto di fornire le proprie generalità, nonché per il reato di oltraggio a pubblico ufficiale, avendo la cinquantasettenne rivolto più volte frasi e parole offensive nei confronti dei poliziotti alla presenza degli operatori del 118, nel frattempo intervenuti, nonché di quanti si trovavano di passaggio sul posto. La donna, infine, è stata anche sanzionata in quanto in palese stato di ubriachezza.