Ubriaca in vacanza guida in centro e semina il panico tra i pedoni: denunciata parmigiana 51enne

Dopo aver trascorso, insieme alla madre, una serata all'interno di un locale della zona si è messa alla guida della sua auto, una Kia Sportage, completamente ubriaca in pieno centro a Gatteo Mare, procedendo a zig zag e rischiando di investire i pedoni presenti in quel momento nella zona a traffico limitato, arrivando anche a sfiorare un passeggino. Una 51enne parmigiana si è resa protagonista di un gravissimo episodio ieri sera verso mezzanotte. L'auto, con a bordo la 51enne e la madre, è stata fermata dalla polizia locale dell'Unione Rubicone e mare: la conducente aveva un tasso alcolemico cinque volta oltre il limite consentito per legge. La 51enne è stata denunciata per guida in stato di ebrezza: la sua auto è stata sequestrata, così come la sua patente.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.