Causa l'incidente da ubriaca, poi aggredisce gli agenti con l'aiuto del fidanzato: arrestati

È arrivato sul luogo in cui la sua fidanzata di 22 anni aveva appena fatto un incidente stradale (mentre guidava ubriaca) ha tentato di salire sull'ambulanza in cui si trovava la ragazza, poi ha iniziato ad insultare pesantemente i poliziotti, che si erano avvicinati al mezzo di soccorso per sincerarsi delle condizioni della ferita.

Quando gli agenti hanno cercato di immobilizzare il 32enne la ragazza è scesa dell'ambulanza ed ha iniziato a prendere a calci e pugni i poliziotti.

I due fidanzati, lei di 22 e lui di 32 anni, sono stati arrestati nella notte all'angolo tra via Mazzini e via Mariotti per resistenza a pubblico ufficiale.

I poliziotti, chiamati dalla centrale del 118, hanno visto un'utilitaria bianca danneggiata nella parte anteriore: il mezzo aveva infatti sfondato le barriere metalliche a protezione del marciapiedi.

I poliziotti, che si erano avvicinati all’ambulanza, sono stati raggiunti poco dopo da un uomo, un 32enne italiano, che qualificatosi come il fidanzato della ragazza, ha cercato a tutti i costi di salire in ambulanza.

Il giovane ha mostrato un atteggiamento estremamente agitato ed ha utilizzato un linguaggio scurrile e un tono irrispettoso. Al fine di riportare la situazione alla calma, i poliziotti hanno permesso all’uomo di avvicinarsi alla fidanzata, ma lui ha iniziato a scuoterla, incurante dell’invito dei sanitari a non muoverla per evitare ulteriori traumi.

L’uomo, non ascoltando l’invito dei sanitari ad allontanarsi per consentire la corretta esecuzione della procedure di soccorso, ha iniziato a manifestare insofferenza andando in escandescenza e indirizzando frasi ingiuriose, offensive e denigratorie ai poliziotti..

Gli agenti, per evitare che la situazione degenerasse, hanno allontanato l’uomo, ormai fuori controllo. Lui però continuava a scalciare e dimenarsi: ad un certo punto hanno cercato di immobilizzarlo.

La donna è scesa dell'ambulanza ed ha sferrato prima un calcio all’addome al poliziotto che si trovava vicino alla porta dell’ambulanza, poi alcuni calci gli agenti che erano impegnati nelle operazioni di contenimento al suolo del fidanzato.

I poliziotti hanno immobilizzato anche la donna, che continuava a scalciare e sputare.

I due fidanzati, che continuavano a dimenarsi e colpire i poliziotti con calci e pugni, sono stati portati in questura e arrestati per resistenza a pubblico ufficiale.

La donna, sottoposta ad alcoltest in quanto conducente di un veicolo coinvolto in un sinistro stradale con danni agli arredi urbani, aveva un tasso alcolemico superiore a quello consentito. È stata quindi denunciata anche per guida in stato di ebrezza. Entrambi si trovano nelle celle di sicurezza della questura in attesa del processo per direttissima.