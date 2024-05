Ubriachi alla guida a Salso: cinque denunce e sei patenti ritirate

Alcun giorni fa i Carabinieri della Compagnia di Salsomaggiore Terme, hanno messo in campo un dispositivo con l’impiego di pattuglie delle sette Stazioni dipendenti, del Radiomobile e personale in abiti civili, per effettuare un controllo straordinario del territorio di competenza a largo raggio, finalizzato al contrasto dello spaccio di stupefacenti e dei reati predatori e a garantire la sicurezza stradale.

Nel corso dei controlli, effettuati anche con i precursori e l’etilometro, sono stati sottoposti ad accertamento sul tasso di alcool circa 58 automobilisti. Tra questi, cinque, che risultavano con un tasso di alcool nel sangue tra 1 e 2 G/L, sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria, mentre un sesto è stato sanzionato amministrativamente, poiché il tasso alcolico rilevato, pur oltre il limite legale, era sotto la soglia per la quale è prevista la denuncia penale. A tutti è stata inoltre ritirata la patente di guida.

Altri due automobilisti invece sono stati sorpresi a circolare privi di copertura assicurativa. Per loro, oltre alla sanzione amministrativa, è scattato il sequestro preventivo del veicolo.